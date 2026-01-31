днес спечели първия си турнир от Големия шлем, се нареди до легенди на страната ни в тениса.
17-годишният софиянец триумфира на Откритото първенство на Австралия в тандем с южноафриканеца Конър Доиг в дебюта си на Мейджър надпревара при подрастващите като така страната ни вече има шампион в трети пореден турнир от Големия шлем след титлите на Иван Иванов през миналата година на Уимбълдън и на US Open.
С този успех Димитър Кисимов донесе общо 11-и трофей на България от подобен род надпревари.
Той се нарежда до имена като Мануела Малеева, Магдалена Малеева, Сесил Каратанчева, Григор Димитров, Адриан Андреев и Иван Иванов.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.