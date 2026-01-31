България отново има победител в юношески турнир от Големия шлем при подрастващите!Дебютантът, заедно сот Република Южна Африка са новите шампиони на двойки на Откритото първенство на Австралия при юношите!Тандемът победи на финала, игран на "Маргарет Корт Арена" в Мелбърн представителите на домакинитес 6:3, 6:4.Двубоят продължи 1 час и 4 минути.За 17-годишният Кисимов това е дебют в турнир от Големия шлем при юношите. В момента българинът заема №25 в световната ранглиста за юноши, а в края на миналата година стигна до финал на сингъл на силния турнир от категория J300 на ITF в Брейдънтън (САЩ).Така България продължава с титлите от турнири от Големия шлем при подрастващите. Лидерът в световната ранглистаспечели миналогодишния "Уимбълдън" на сингъл, след което триумфира и на US Open отново на сингъл, надигравайки на финала друг българин -А в Австралия единственият ни представител -също вече е първенец и то при първата си поява на такова ниво!