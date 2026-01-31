ЗАРЕЖДАНЕ...
Изключително! България отново има шампион в турнир от Големия шлем в тениса!
Дебютантът Димитър Кисимов, заедно с Конър Доиг от Република Южна Африка са новите шампиони на двойки на Откритото първенство на Австралия при юношите!
Тандемът победи на финала, игран на "Маргарет Корт Арена" в Мелбърн представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз с 6:3, 6:4.
Двубоят продължи 1 час и 4 минути.
За 17-годишният Кисимов това е дебют в турнир от Големия шлем при юношите. В момента българинът заема №25 в световната ранглиста за юноши, а в края на миналата година стигна до финал на сингъл на силния турнир от категория J300 на ITF в Брейдънтън (САЩ).
Така България продължава с титлите от турнири от Големия шлем при подрастващите. Лидерът в световната ранглиста Иван Иванов спечели миналогодишния "Уимбълдън" на сингъл, след което триумфира и на US Open отново на сингъл, надигравайки на финала друг българин - Александър Василев.
А в Австралия единственият ни представител - Димитър Кисимов също вече е първенец и то при първата си поява на такова ниво!
