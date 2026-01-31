Българската звезда в кеча, известен като "Русев" от Световната федерация по кеч (WWE), се завърна победоносно след около 2 месеца отсъствие от ринга.Пловдивчанинът разгроми мексиканския си колегана събитието WWE Main Event #696, което се проведе пред пълни трибуни в "Скотиябанк Арена" в Торонто, Канада.Двубоят продължи малко над 6 игрови минути. Българинът приключи съперника си с добре познатата си хватка за предаване (The Accolade).Това бе първи дуел между тях.Последният сблъсък на нашенеца преди двубоя днес бе на подобно събитие, провело се на 1-и декември 2025-а година когатоспечели срещуВидео от днешния дуел може да видите в прикачения файл от 00:28:00 до края.