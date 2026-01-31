Сподели Сподели
Българският тенис талант Димитър Кисимов и суперзвездата  и световен номер 1 Карлос Алкарас се снимаха за спомен след впечатляващите си победи в първия турнир от Големия шлем за сезона – Откритото първенство на Австралия.

17-годишният Кисимов направи истинска сензация, класирайки се за финала на двойки при юношите при дебюта си на турнир от Големия шлем при подрастващите. Българинът и неговият партньор Конър Дойг (Република Южна Африка) победиха на полуфиналите Марк Себън (Великобритания) и Кирил Филаретов (Русия) с 6:3, 4:6, 10-6. Днес след 8:40 часа българско време Кисимов и Дойг ще се изправят във финала срещу представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз.

Междувременно Карлос Алкарас се класира за финала на сингъл при мъжете след драматичен успех над Александър Зверев с 3:2 сета.

С това постижение Димитър Кисимов става десетият българин, който ще играе финал на турнир от Големия шлем при подрастващите!

България вече има история и традиция на успехи в турнири от Големия шлем при двойки:

Адриан Андреев – шампион на двойки, US Open 2018

Тодор Енев – вицешампион на двойки, Уимбълдън 1999

Пьотр Нестеров – вицешампион на двойки, US Open 2021