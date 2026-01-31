Българският тенис таланти суперзвездата и световен номер 1се снимаха за спомен след впечатляващите си победи в първия турнир от Големия шлем за сезона – Откритото първенство на Австралия.17-годишният Кисимов направи истинска сензация, класирайки се за финала на двойки при юношите при дебюта си на турнир от Големия шлем при подрастващите. Българинът и неговият партньор(Република Южна Африка) победиха на полуфиналите(Великобритания) и(Русия) с 6:3, 4:6, 10-6. Днес след 8:40 часа българско време Кисимов и Дойг ще се изправят във финала срещу представителите на домакинитеМеждувременносе класира за финала на сингъл при мъжете след драматичен успех надс 3:2 сета.С това постижениестава десетият българин, който ще играе финал на турнир от Големия шлем при подрастващите!България вече има история и традиция на успехи в турнири от Големия шлем при двойки:– шампион на двойки, US Open 2018– вицешампион на двойки, Уимбълдън 1999– вицешампион на двойки, US Open 2021