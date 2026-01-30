ЗАРЕЖДАНЕ...
Линдзи Вон под въпрос за Игрите в Италия
Wishing Lindsey Vonn a speedy recovery following her crash in Crans-Montana ❤️ pic.twitter.com/hZ6PcPVvW3— TNT Sports (@tntsports) January 30, 2026
Всичко това се случва само седмица преди началото на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо.
Вон използва профила си в социалните мрежи, за да благодари за подкрепата, като не изключи завръщане за големия спортен форум в Италия.
"Днес паднах по време на спускането в Швейцария и получих травма на лявото коляно. В момента обсъждам ситуацията с лекарите и екипа си и предстоят допълнителни медицински изследвания. Това е изключително тежък момент, особено само седмица преди Олимпийските игри… но ако има нещо, което знам как да правя, то е да се връщам. Олимпийската ми мечта не е приключила. Благодаря за цялата любов и подкрепа. Ще дам повече информация, когато я имам. Благодаря на целия медицински екип, който ми помогна днес. Изключително съм благодарна за невероятната грижа, която получих. Изпращам най-добри пожелания на Марте Монсен, която също претърпя тежко падане и сериозна контузия днес. Обичам ви"
В крайна сметка спускането в Кран-Монтана бе прекратено, след като три от първите 6 състезателки не финишираха - Вон, Монсен и Нина Ортлиб.
