Американкатабе транспортирана с хеликоптер до болница след тежък инцидент по време на днешното спускане за Световната купа в Кран-Монтана, Швейцария. 41-годишната легенда, която е олимпийска шампионка от 2010 г., изгуби контрол над ските си след приземяване при скок и се заби в предпазните мрежи, получавайки травма в лявото си коляно.Всичко това се случва само седмица преди началото на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо.Вон използва профила си в социалните мрежи, за да благодари за подкрепата, като не изключи завръщане за големия спортен форум в Италия."Днес паднах по време на спускането в Швейцария и получих травма на лявото коляно. В момента обсъждам ситуацията с лекарите и екипа си и предстоят допълнителни медицински изследвания. Това е изключително тежък момент, особено само седмица преди Олимпийските игри… но ако има нещо, което знам как да правя, то е да се връщам. Олимпийската ми мечта не е приключила. Благодаря за цялата любов и подкрепа. Ще дам повече информация, когато я имам. Благодаря на целия медицински екип, който ми помогна днес. Изключително съм благодарна за невероятната грижа, която получих. Изпращам най-добри пожелания на Марте Монсен, която също претърпя тежко падане и сериозна контузия днес. Обичам ви"В крайна сметка спускането в Кран-Монтана бе прекратено, след като три от първите 6 състезателки не финишираха - Вон, Монсен и Нина Ортлиб.