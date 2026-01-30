Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
17-годишният българин Димитър Кисимов заедно с Конър Дойг (Република Южна Африка) излизат утре за трофея на двойки на Откритото първенство на Австралия по тенис при младежите. 

Срещата им с Имерали Ибраими и Купър Коус е последната на корт "Маргарет Корт Арена", на който стадион програмата стартира от 03:00 часа българско време. 

Ето и цялата програма на "Маргарет Корт": 

от 03:00 часа 

Ксения Ефремова - Рада Золотарева 

Рио Табата - Жига Шешко 

Ковачкова/Ковачкова - Херманова/Золдакова

Кисимов/Доиг - Ибраими/ Коус

България има шанс да има шампион на турнир от Големия шлем при подрастващите в трета поредна надпревара след като през миналия сезон Иван Иванов триумфира на сингъл на "Уимбълдън" и на "US Open".