17-годишният българинзаедно с(Република Южна Африка) излизат утре за трофея на двойки на Откритото първенство на Австралия по тенис при младежите.Срещата им се последната на корт "Маргарет Корт Арена", на който стадион програмата стартира от 03:00 часа българско време.от 03:00 часаКсения Ефремова - Рада ЗолотареваРио Табата - Жига ШешкоКовачкова/Ковачкова - Херманова/ЗолдаковаКисимов/Доиг - Ибраими/ КоусБългария има шанс да има шампион на турнир от Големия шлем при подрастващите в трета поредна надпревара след като през миналия сезон Иван Иванов триумфира на сингъл на "Уимбълдън" и на "US Open".