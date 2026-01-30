Сподели Сподели
На церемония в Пресклуб "България" днес бяха наградени най-добрите състезатели на Българска федерация плувни спортове за изминалата 2025-а година.

За плувец номер 1 бе избран Петър Мицин, който стана петият българин с финал на световно първенство по плуване на голям басейн при мъжете. Това се случи на Шампионата на планетата 

Второто място е за Тея Николова, която се нареди на четвърто място в надпреварата на 50 метра бруст на Европейското първенство за мъже и жени до 23 години и беше сред полуфиналистките в същата дисциплина на планетарния шампионат в Сингапур. Трети е Любомир Епитропов

1. Петър Мицин

2. Тея Николова

3. Любомир Епитропов

4. Габриела Георгиева

5. Дарен Кирилов

6. Диана Петкова

7-9. Алекс Найденов, Дейвид Найденов, Васил Тушев

10. Адриан Йонинов

Ирен Давидкова и миксовият дует Христина Черкезова/Димитър Исаев бяха избрани за най-добри състезатели по артистично плуване за 2025 г. 

Цветомир Ереминов печели приза за номер едно сред състезателите ни по скокове във вода, а Българската федерация по плувни спортове (БФПС) ще награди отличените състезатели на специална церемония на 30 януари от 11.00 часа в една от залите на Националния стадион "Васил Левски“.