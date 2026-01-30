ЗАРЕЖДАНЕ...
Наградиха най-добрите плувци в България за 2025-а година
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ФОКУС
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
За плувец номер 1 бе избран Петър Мицин, който стана петият българин с финал на световно първенство по плуване на голям басейн при мъжете. Това се случи на Шампионата на планетата
Второто място е за Тея Николова, която се нареди на четвърто място в надпреварата на 50 метра бруст на Европейското първенство за мъже и жени до 23 години и беше сред полуфиналистките в същата дисциплина на планетарния шампионат в Сингапур. Трети е Любомир Епитропов.
1. Петър Мицин
2. Тея Николова
3. Любомир Епитропов
4. Габриела Георгиева
5. Дарен Кирилов
6. Диана Петкова
7-9. Алекс Найденов, Дейвид Найденов, Васил Тушев
10. Адриан Йонинов
Ирен Давидкова и миксовият дует Христина Черкезова/Димитър Исаев бяха избрани за най-добри състезатели по артистично плуване за 2025 г.
Цветомир Ереминов печели приза за номер едно сред състезателите ни по скокове във вода, а Българската федерация по плувни спортове (БФПС) ще награди отличените състезатели на специална церемония на 30 януари от 11.00 часа в една от залите на Националния стадион "Васил Левски“.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Весела Лечева пред ФОКУС: Срам е за цяла България ситуацията, в която е поставен БОК. Ковънтри е възмутена
12.01
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.