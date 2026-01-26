ЗАРЕЖДАНЕ...
Пирин подписа с млад талант от школата
Роден в Благоевград през 2008 година, Иванов е юноша на Пирин в най-чистия смисъл на думата. Преминал е всички възрастови нива в академията и вече прави първите си стъпки в мъжкия футбол. Зад гърба си има 4 мача за първия отбор, включително дебют като титуляр – знак за доверие и инвестиция в бъдещето му.
"На терена Иванов впечатлява с динамика, смелост и увереност в офанзивните действия. Може да играе по цялата ширина на атаката, движи се интелигентно без топка и търси ситуациите, в които да бъде опасен. Това е нападател, който не се крие, а винаги иска топката", написаха от Пирин.
"Подписът му с Пирин не е формалност, а естествена стъпка – доказателство, че когато талантът срещне правилната среда, пътят към мъжкия футбол става реалност. Именно такива футболисти носят идентичност, енергия и бъдеще.
Ивайло Иванов е име, което тепърва ще се развива. Израснал тук. Готов да върви напред със зелено-бялата фланелка", добавиха от клуба.
