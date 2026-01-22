Пирин Благоевград запазва една от най-важните си фигури.продължава с "орлетата“, съобщиха от клуба в социалните си мрежи."Това е решение, което ще остави трайни следи далеч отвъд терена.За Пирин това не е просто оставане на опитен централен защитник. Това е оставане на идентичност. На човек, който познава клуба отвътре, защото е израснал с него. Той е роден в Благоевград, юноша на Пирин и футболист, изиграл над 200 мача със зелено-бялата фланелка.Кариерата нае сред най-солидните за български защитник от неговото поколение. Опитът му не може да се научи на теория. Шампион с Литекс, играл във Висшата лига с Фулъм, лидер в ЦСКА , както и национал на България с 50 мача зад гърба си. Това са факти, които тежат във всяка съблекалня.На теренае онзи тип централен защитник, който подрежда играта още преди опасността да се появи. Четене на ситуацията, позициониране, спокойствие при напрежение. Все качества, които не се измерват с брой шпагати, а с това колко рядко се налага да ги правиш.Оставането наима и друга, не по-малко важна стойност - ролята му в развитието на младите футболисти. В отбор, който залага на млади и амбициозни български играчи, присъствието на такъв човек е безценно.Той не води с думи, а с пример в тренировките, в мачовете, в отношението към професията. Младите защитници до него получават не инструкции, а уроци в реално време - кога да изчакаш, кога да изпревариш, как да реагираш, когато става трудно.Решениетода остане в Пирин е ясен знак за философията на клуба. Налагането на баланс между опит и младост, между традиция и развитие ще бъде посоката.Феновете на Пирин знаят какво означава това име. Знаят, че когатое на терена, има ред, има глас, има отговорност. А това са нещата, върху които се градят отборите с характер.Радваме се, че оставаш у дома, Ники.Пирин има нужда от такива лидери."