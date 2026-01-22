елиминира на старта на Откритото първенство на Австралия по тенис при мъжете българската звезда Григор Димитров, се класира за трети кръг в тазгодишната надпревара.
Шампионът от турнира в Аделаида, провел се седмица преди първия за годината турнир от Големия шлем, надделя с 6:4, 3:6, 7:6(5), 7:6(5) над бившия финалист в Мелбърн и екс номер 3 в световната ранглиста Стефанос Циципас от Гърция.
Двубоят продължи 3 часа и 7 минути.
Гръкът сервира страхотно, осъществявайки цели 24 аса, но направи и 52 непредизвикани грешки срещу едва 38 за Махач, който вече има две победи от две срещи с Григор Димитров и първа победа от дебютен мач с Циципас при професионалистите.
В следващата фаза Махач, който вече е с цели 7 поредни победи и е непобеден през сезон 2026, ще играе с 5-ия в схемата Лоренцо Музети от Италия, който все още няма загубен сет от старта на Australian Open.
