Марсилия ще опита да вгорчи още повече живота на Ливърпул
Играчите на Роберто Де Дзерби са 16-и във временното класиране с 9 точки. "Фокейците" спечелиха 3 от последните си 5 срещи в надпреварата, а като домакини имат 2 победи и 1 загубиа при голова разлика 6:2. Последният мач между двата тима от 2008 г. в Англия завърши 1:0 за "червените".
Възпитаниците на Арне Слот са 11-и с 12 точки. Мърсисайдци са с 3 успеха в последните си 5 мача в турнира, а като гости имат 2 успеха и 1 поражение при голова разлика 6:2. Ливърпул има 3 победи в последните си 5 мача с Марсилия.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на Ливърпул е 1.92, докато този за домакините е 3.75. Равенството е оценено на 3.80.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за английския тим е оценен на 1.90, докато евентуален триумф на домакините е със ставка 3.85. Равенството е оценено на 3.95.
Мегазрелище в Шампионска лига днес! Реал приема Манчестър Сити в битка за точки и запазване на треньора
10.12
