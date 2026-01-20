Григор Димитров, загуби и втория сет от мача си от първи кръг на Откритото първенство на Австралия. 34-годишният хасковлия, който заема 45-о място в света, отстъпи в първата част на Томас Махач с 6:4 за 34 минути игра, а 25-годишният чех спечели втория сет с 6:4 за 36 минути.
Българинът отново допусна пробив в седмия гейм. Димитров има 9 аса до този момент, докато Махач има 14 дирекнти точки на свой сервис. Чехът все още не е допуснал двойна грешка, докато Димитров вече сбърка 3 пъти.
