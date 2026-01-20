ЗАРЕЖДАНЕ...
Григор Димитров загуби първия сет срещу Махач
© FB: Brisbane International
Григор Димитров, загуби първия сет от мача си от първи кръг на Откритото първенство на Австралия. 34-годишният хасковлия, котйо заема 45-о място в света, отстъпи в първата част на чеха Томас Махач с 6:4 за 34 минути игра. Двамата си размениха по 5 аса, но Гришо допусна пробив в седмия гейм, който не успя да върне. Григор спечели 3 от 9 подавания на свой втори сервис.
