23-годишният полузащитник на Черно моребе представен като ново попълнение на втородивизионния Пирин (Благоевград).Селекционната работа в Пирин Благоевград продължава на пълни обороти. "Орлетата“ подсилват състава си с- футболист, който съчетава младост, натрупан опит и профил, отговарящ на изискванията за динамичен и интензивен футбол.Роден на 30 март 2002 година във Варна, Милушев е продукт на школата на Черно море, където преминава през всички елитни юношески формации и достига до първия отбор. Макар да е само на 23 години, зад гърба си вече има сериозно игрово време в мъжкия футбол - участия в Първа и Втора лига, както и двубои за Купата на България.Част от развитието му минава и през период под наем в Добруджа, където записва пълноценен сезон във Втора професионална лига. Това е и времето, в което натрупва опит, увереност и усещане за отговорност в конкурентна среда.е играч, който може да покрие целия ляв фланг, от по-офанзивна роля до балансирана позиция с ясни дефанзивни ангажименти. До този момент в кариерата си той е записал над 140 официални мача и близо 9 000 игрови минути. Това е ясен показател за постоянство и доверие от треньорските щабове, рядко срещан за футболист на тази възраст.Неговият профил внася темпо и агресия в офанзивата.играе активно без топка, търси пространства, влиза в дуели и не пести усилия. Умее да подпомага изграждането на атаките, но и да се връща навреме в защита. Това е качество, което прави фланговете по-стабилни и по-опасни.С привличането наПирин затвърждава курса си - млади български футболисти с реален опит, професионализъм и глад за развитие. Не обещания, а факти. Не шум, а профили, които пасват на начина, по който отборът иска да играе.Феновете на "орлетата“ могат да очакват движение, интензитет и постоянство по левия фланг.Добре дошъл в Благоевград,