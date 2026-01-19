ЗАРЕЖДАНЕ...
Красимир Костов остава последната инстанция на Пирин Благоевград
Това не е просто новина за състава. Това е решение, което носи спокойствие, защото вратарят е гръбнакът, а когато имаш сигурност под рамката, целият отбор диша по-леко.
Костов е от онези вратари, които не се нуждаят от излишен шум около себе си. Присъствието му говори достатъчно. Той е спокоен, концентриран, с ясен контрол върху наказателното поле. През сезона той показа постоянство и характер в моменти, в които една грешка или едно спасяване правят разликата между точка и разочарование.
Той е вратар, който не паникьосва защитата си, а я подрежда. Комуникира ясно, чете играта и поема отговорност. Такива са качествата, които не влизат в статистиката, но печелят мачовете.
В първенство, в което детайлите тежат повече от красивите атаки, Красимир Костов вече показа, че може да бъде фактор. Реакции от близка дистанция, правилно пласиране и хладнокръвие под напрежение са моментите, в които вратарят се превръща в решаващата фигура в двубоите.
Оставането на Костов не е формалност. То е ясен знак за посоката, в която Пирин иска да върви - запазване на ключовите си фигури и изграждане на стабилен гръбнак, а не с постоянни рестарти. Да останеш и да продължиш битката е избор, който говори за отношение към клуба, към феновете и към емблемата.
Феновете на Пирин могат да бъдат спокойни, че зад защитата стои вратар, който ще се хвърли за всяка топка и няма да се скрие, когато напрежението е най-голямо. Последната линия е подсигурена. Останалото е работа, характер и подкрепа от трибуните.
