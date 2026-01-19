Сподели Сподели
Първата ракета на България в женския тенис Виктория Томова остава на 128-ата позиция в световната ранглиста на Женската тенис асоциация след днешното й обновяване.

Столичанката записа две победи в квалификациите на Откритото първенство на Австралия, но в битката за място в основната схема загуби от украинката Юлия Стародубцева.

Рекорд в класацията бележи 18-годишният ни талант Елизара Янева, която тренира в академията на Рафаел Надал. След достигането до финала на силния турнир в Манчестър през изминалата седмица, нашенката се изкачи с цели 46 места и вече заема рекордното 319-о място. 

Номер 1 в класацията продължава да бъде Арина Сабаленка пред Ига Швьонтек и Коко Гоф.