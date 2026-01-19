Григор Димитров остава на 45-а позиция в световната ранглиста при мъжете след днешното й обновяване.
Бившият номер 3 в света не игра в турнири през изминалите 7 дни, а утре стартира участие на Откритото първенство на Австралия.
Негов опонент на старта на основната схема ще бъде чеха Томас Махач. Срещо него първата ни ракета има поражение от осминафинал на турнира във Виена, провел се през 2024-а година.
Сред българите най-голямо подобрение отчита миналогодишният шампион при юношите в Уимбълдън и на Откритото първенство на САЩ - Иван Иванов, който се изкачи с 87 места до 855-ото.
В "Топ 10" единствената промяна е, че Бен Шелтън (САЩ) с 4000 точки изпреварва седмия Феликс Оже-Алиасим (Канада), който е с 3990 точки. Номер 1 остава Карлос Алкарас (Испания) с 12050 точки, пред Яник Синер (Италия) с 11500 точки и Александър Зверев (Германия) с 5105 точки.
