втория старт за уикенда в паралелния гигантски слалом при мъжете в Банско от надпреварата за Световната купа в алпийския сноуборд.
Замфиров стана вторият българин, който печели старт за Световната купа в сноуборда в Банско след Радослав Янков през 2017 година, след като във финала се справи с австриеца Фабиан Обман.
Замфиров кара по по-неудобното червено трасе на пистата "Алберто Томба", но успя да изпревари съперника си с 0.15 секунди.
На полуфиналите Тервел елиминира Радослав Янков.
Самият Янков спечели малкия финал, надделявайки над австриеца Бенямин Карл, за да може двама българи да влязат в "ТОП 3".
По пътя си към титлата Замфиров отстрани в елиминациите най-напред на осминафиналите трикратния световен шампион и победител в Банско през миналата година Андреас Промегер.
На четвъртфиналите се справи и със световния шампион Маурицио Бормолини, който падна.
