Волейболистите на Пирин (Разлог) се класираха за първия си финал за Купата на България от 2011 година насам, след като победиха ЦСКА с 3:2 гейма в изключително драматичен полуфинал.Срещата се превърна в истински волейболен трилър, изпълнен с обрати и напрежение до последната точка, като възпитаниците на Благовест Катранджиев отново показаха характер, воля и хладнокръвие в решаващите моменти.След загубен първи гейм с 23:25, Пирин успя да обърне развоя на мача, печелейки втория и третия гейм с минимална разлика – 26:24 и 25:23, преди ЦСКА да изравни след 16:25.В тайбрека драмата достигна своя връх, а отборът от Разлог надделя с 18:16, за да си осигури място във финала.Най-резултатен за Пирин бе Теодор Каменов с 24 точки, а сериозен принос за успеха имаха още Златко Кьосев и Константин Манолев, които завършиха с по 18 точки.Големият финал ще се играе тази вечер, 18 януари, в Самоков, където Пирин ще се изправи срещу Нефтохимик 2010 (Бургас) в спор за трофея.От клуба организират безплатен автобус за привържениците, като записването е от 9:00 до 12:00 часа, а цените на билетите са 5 евро за деца и 8 евро за възрастни.Очаква се силна подкрепа от трибуните, която може да се окаже ключова в най-важния мач за Пирин през сезона.