Българската звезда Радослав Янков бе стартов №1 за квалификацията за неделния паралелен гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско.Най-желаният номер дава предимство за избор на по-чисто трасе и стратегия в първата част на надпреварата.При жените Малена Замфирова стартира с №4, като в първата част на квалификацията бе срещу чехкинята Зузана Мадерова (№3).В 12:45 ч. финалите ще се излъчват на живо по Nova Sport и Diema Sport 3. България участва с 6 мъже и 7 жени.