Юнайтед и Сити ще разделят не само града, но и цяла Англия
Домакините са седми с 32 точки и в серия от 3 поредни равенства в първенството. Головата им разлика е 36:32. Майкъл Карик официално пое позицията на временен мениджър до края на сезона след уволнението на Рубен Аморим преди 12 дни. През това време Дарън Флетчър водеше състава, но той отпадна от ФА Къп срещу Брайтън след 1:2 у дома миналата неделя. Сега Брайън Мбемо и Амад Диало са на линия, защото се завърнаха от Купата на африканските нации, където остана само Нусаир Мазрауи. Единственият контузен е Матайс де Лихт, а Шей Лейси търпи наказание заради червения си картон срещу Брайтън.
Сити е в сходна форма що се касае до шампионата - 3 равенства в последните 3 мача - 0:0 навън със Съндърланд, 1:1 у дома срещу Челси и 1:1 при домакинството на Брайтън преди 10 дни. Това остави възпитаниците на Пеп Гуардиола на 6 точки зад първия Арсенал, имащ 49. След това "гражданите" разгромиха Екзитър във ФА Къп за крайното 10:1 и спечелиха първия полуфинал срещу Нюкасъл като гости с 2:0 преди 4 вечери. Оскар Боб, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Матео Ковачич, Матео Ковачич и Джон Стоунс са в лазарета. Нико Гонсалес е под въпрос.
Днешните гости надделяха в последната среща между двата гранда - 3:0 на "Етихад" в четвъртия кръг.
Palmsbet.com дава 3.66 за домакините, 3.80 срещу равенството и 1.94 в полза на гостите. Bethub.bg оценява единицата на 3.80, равенството е при коефициент 3.90, а за Сити - 1.91.
Кметът Димитър Бръчков: Всяко начало е свързано с големи очаквания. "Бела" е смисъл, който ще ни надживее!
08.01
