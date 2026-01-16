Националният отбор на България по футбол ще играе със селекциите на Перу, Индонезия и Сейнт Китс и Невис в тазгодишното издание на турнира "FIFA Series 2026", на което домакин е азиатската страна.Новината разкриха медиите в страната домакин - Индонезия по време на пресконференцията за представянето на новия национален селекционер, който пое страната отТурнирът в Джакарта ще се проведе в прозореца от 23-и до 31-и март, като мачовете ще се играят в столицата Джакарта. Всеки отбор ще играе по два мача, които ще бъдат определени допълнително и предварително.Страната ни игра през 2024-а година. Тогава "лъвовете" победиха Танзация с 1:0 и завършиха 1:1 с домакините от Азербайджан.За България това участие е второ, тъй като през 2024-а година в дебюта си в Азербайджан тимът победи Танзания с 1:0 и завърши 1:1 с домакините.