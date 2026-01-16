ЗАРЕЖДАНЕ...
Кошмар на Григор Димитров с две победи за ден и финал в Нова Зеландия
Световният номер 18 срази днес първо френската кула за асове Джовани Мпетши Перикар с разгромното 6:4, 6:2.
След него 20-годишният талант надигра и унгареца Фабиан Марожан със 7:6(9), 4:6, 6;1 в двубой, продължил 2 часа и 9 минути.
Припомняме, че Меншик е един от малкото тенисисти, които имат положителен актив срещу българската звезда Григор Димитров. Младокът е спечелил и двата си дуела с българина.
В битка за трофея в Нова Зеландия Якуб Меншик ще играе с аржентинеца Себастиан Баес, който сътвори изненадата на деня. Подробности за нея, четете ТУК.
Григор Димитров ще се готви с бивш номер 1 в света за старта на Откритото първенство на Австралия
14.01
