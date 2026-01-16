Сподели Сподели
Младият чех Якуб Меншик се класира за финала на тенис турнира на твърди кортове, който се провежда в Оукланд, Нова Зеландия. 

Световният номер 18 срази днес първо френската кула за асове Джовани Мпетши Перикар с разгромното 6:4, 6:2. 

След него 20-годишният талант надигра и унгареца Фабиан Марожан със 7:6(9), 4:6, 6;1 в двубой, продължил 2 часа и 9 минути. 

Припомняме, че Меншик е един от малкото тенисисти, които имат положителен актив срещу българската звезда Григор Димитров. Младокът е спечелил и двата си дуела с българина. 

В битка за трофея в Нова Зеландия Якуб Меншик ще играе с аржентинеца Себастиан Баес, който сътвори изненадата на деня. Подробности за нея, четете ТУК.