Чехът, който е съперник на българската звездана старта на основната схема на Откритото първенство на Австралия, се класира за финала на тенис турнира от сериите "ATP 250", който се провежда в Аделаида.Поставеният под номер 8 в основната схема шокира един от фаворитите за трофея и 2-и в схематаот САЩ след успех с обрат - 2:6, 6:3, 6:3.Двубоят продължи 1 час и 53 минути.35-ият в света Махач направи 8 аса срещу 3 за противника му.Чехът записа ужасяващите 39 непредизвикани грешки, но въпреки това стигна до ценната победа.Тя е негова трета над този съперник от четири срещи помежду им.В битка за титлата в Аделаида Махач ще играе със спечелилия измежду лидера в схематаот Испания и французина