Григор Димитров на старта на основната схема на Откритото първенство на Австралия, се класира за финала на тенис турнира от сериите "ATP 250", който се провежда в Аделаида.
Поставеният под номер 8 в основната схема шокира един от фаворитите за трофея и 2-и в схемата Томи Пол от САЩ след успех с обрат - 2:6, 6:3, 6:3.
Двубоят продължи 1 час и 53 минути.
35-ият в света Махач направи 8 аса срещу 3 за противника му.
Чехът записа ужасяващите 39 непредизвикани грешки, но въпреки това стигна до ценната победа.Тя е негова трета над този съперник от четири срещи помежду им.
В битка за титлата в Аделаида Махач ще играе със спечелилия измежду лидера в схемата Алехадро Давидович-Фокина от Испания и французина Юго Умбер.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.