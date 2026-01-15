Любослав Пенев е по-добре след интервенциите в Германия.
Популярният у нас шоумен, радио и телевизионен водещ сподели в профила си във Facebook, следното:
"Добри новини за Любо Пенев!
Чувства се добре и иска да се прибере в България след три месеца интензивно лечение от рак в Германия!
Браво, Любо! Истински боец!
Урааа!".
Припомняме, че "Ел Голеадор", както е известен Любослав Пенев, се лекува от онкологично заболяване в клиника в Германия от декември насам.
Веднъж вече той се пребори с рака като това се случи през 1994-а година когато пребори такъв на тестисите.
От ФОКУС вярваме, че битката отново ще бъде спечелена от легендата на българския и световен футбол!
