Григор Димитров, научи името на съперника си в първи кръг от основната схема на Откритото първенство на Австралия. 34-годишният хасковлия, който заема 45-о място в света, ще стартира в Мелбърн срещу чеха Томас Махач. 25-годишният чех се намира на 35-а позиция в световната ранглиста.
Това ще бъде едва вторият мач на Димитров срещу този опонент, като първата им среща от 2024 г. на твърда настилак в зала във Виена приключва с победа за чеха с 6:7(5), 6:4, 6:3.
Точният час и дата на сблъсъка ще стана ясни в събота, а при успех срещу Махач съперник на Димитров във втори кръг ще бъде Стефанос Циципас от Гърция или Шинтаро Мочизуки от Япония.
