Най-добрите сноубордисти в света пристигат под връх Тодорка, за да превърнат Банско в център на зимните спортове. Тази година зимната столица на Балканите отново е официален домакин на престижен старт от календара на FIS, утвърждавайки се като дестинация от световна класа.Присъствието на трибуните и във финалната зона е напълно свободно за всички посетители на ски зоната. Публиката може да наблюдава динамичната надпревара и специализираните зони около пистата.Програмата включва основните стартове през съботния и неделния ден, активности на Бъндеришка поляна, както и в центъра на град Банско на 17 и 18 януари. Целият спортен уикенд е организиран с неограничен достъп, като целта е максимална близост на феновете до състезателното трасе.