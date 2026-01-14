Ясен Петров започна с победа начело на Добруджа.
В неофициалния си дебют начело на тима от Добрич отборът му победи в контрола Черно море с 1:0.
Мачът се изигра на стадион 3 в спортния комплекс на КК "Албена".
Единственият гол в мача падна в 16-ата минута.
За Добруджа това бе първа проверка от началото на зимната подготовка на тима.
Черно море изигра втора контрола от началото на подготовката си.
"Моряците“ регистрираха първа загуба в проверките. Хората на Илиан Илиев тръгнаха с победа над румънския Фарул (Констанца) с 2:1 след обрат.
