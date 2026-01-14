ЗАРЕЖДАНЕ...
България с играч в Серия А отново, превръща се в най-скъпия български защитник
Bulgarian defender Rosen Bozhinov is already in Pisa to join local side in a €5m deal which will turn him into the most expensive Bulgarian defender ever. His contract will be until 2030 pic.twitter.com/7yiOTHGP7a— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) January 14, 2026
Сделката е на стойност 5 милиона евро + бонуси. Той преминава от белгийския Роял Антверп. Договорът на играча е до 2030-а година.
20-годишният футболист е кадър на Мизия от родния му град Кнежа. От 2016-а до 2021-а година е част от Етър (Велико Търново), а през сезон 2021/22 е в тима на ЦСКА. В следващите 2 години бе част от ЦСКА 1948, които го трансферираха в белгийския елит за сумата от 500 000 евро преди година и половина.
Именно тимът, който играе мачовете си в столичния квартал "Бистрица" ще получи 1.8 милиона евро, издействайки си още тогава 30 % при бъдещ трансфер.
Роял Антверп ще запази 10% при трансфер на Божинов от Пиза в бъдеще.
Кметът Димитър Бръчков: Всяко начало е свързано с големи очаквания. "Бела" е смисъл, който ще ни надживее!
