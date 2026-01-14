Сподели Сподели
Марек записа победа с 3:1 срещу елитния Септември (София) в първата си контрола през зимната подготовка. Двата тима играха на изкуствения терен в Драгалевци.

Старши треньорът на Марек Танчо Калпаков заложи на експериментални формации в хода на мача. В игра се появиха новите попълнения Александър Дюлгеров, Китан Василев и завърналият се Веселин Любомиров.

Септември откри резултата в 17-ата минута, а дупничани възстановиха равенството в 37-ата с гол на Христо Каймански от дузпа. Никола Тодоров направи 2:1 за Марек с удар с глава в 50-ата минута, а крайното 3:1 оформи каращият проби Димитър Горанов.