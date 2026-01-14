ЗАРЕЖДАНЕ...
Челси и Арсенал трябва да покажат, че Купата на лигата е значима
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© X: ESPN UK
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Домакините ще са водени за втори път от новия си мениджър - Лиъм Росиниър, който замени уволнения на Нова година - Енцо Мареска. Англичанинът дебютира преди 4 вечери при 5:1 над Чарлтън за ФА Къп. "Сините" започнаха надпреварата с 2:1 срещу Линкълн навън в 1/16-финалите. Впоследствие бе преодолян Уулвърхемптън след 4:3 на "Молиню" през октомври преди 1/4-финала срещу Кардиф в уелската столица за крайното 3:1. В лазарета на Челси са: Дарио Есуго, Ливай Коуил, Ромео Лавия, а Коул Палмър, Мало Густо и Рийс Джеймс ще минат късен фитнес тест. Михайло Мудрик продължава да е наказан за забранен стимулант в организма.
Арсенал потегли с 2:0 срещу Портвейл като гост и същия резултат над Брайтън в 1/8-финалите. В следващата фаза бе преодолян градският противник - Кристъл Палас след 2:1 на "Емирейтс". Мениджърът - Микел Артета няма да може да разчита на Кристиан Москера, Макс Доуман, Рикардо Калафиори и Пиеро Инкапие. Уилям Салиба и Леандро Тросар ще се подложат на късен фитнес тест.
По-рано този сезон на 30 ноември от 13-ия кръг в Премиър лийг двата отбора направиха 1:1 на днешния стадион.
Palmsbet.com дава 3.40 за Челси, за същия коефициент е при реми, а двойката е 2.16. Bethub.bg оценява шанса за "сините" на 3.20, хиксът е 3.40, а успех на Арсенал - 2.25.
Още от категорията
/
Кметът Димитър Бръчков: Всяко начало е свързано с големи очаквания. "Бела" е смисъл, който ще ни надживее!
08.01
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.