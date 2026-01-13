ЗАРЕЖДАНЕ...
ФК "Септември" (Симитли) стартира зимната си подготовка с водосвет и нови попълнения
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ОБЩИНА СИМИТЛИ
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Футболистите излязоха на терена под ръководството на старши треньора Петър Костурков. На официалното откриване присъстваха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, изпълнителният директор на клуба Пламен Скендерски, както и целият клубен екип.
В първото занимание участие взеха и новите попълнения в състава на септемврийци. Сред тях е Вергил Янев, който се присъедини към отбора в края на 2025 година. Младият футболист идва от "Марек“ (Дупница), където игра през есенния полусезон.
Клубът представи и още едно ново попълнение – Мартин Гръчки от Благоевград, който се включи в тренировките от днес. Той пристига от отбора на Виктория Роспорт, участник в Първа лига на Люксембург. В кариерата си Гръчки е защитавал цветовете още на "Спартак“ (Варна), "Национал“ (София), "Пирин“ (Благоевград), а преди години е играл и за ФК "Септември" (Симитли).
Кметът Апостол Апостолов поздрави футболистите и техния треньор, като им пожела здраве и успехи през новия сезон.
Още от категорията
/
Кметът Димитър Бръчков: Всяко начало е свързано с големи очаквания. "Бела" е смисъл, който ще ни надживее!
08.01
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.