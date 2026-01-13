ФК "Септември" (Симитли) официално постави началото на зимната си подготовка с първа тренировка преди пролетния дял от шампионата. Подготвителният процес стартира с тържествен водосвет, отслужен от отец Спас Веселински.Футболистите излязоха на терена под ръководството на старши треньора Петър Костурков. На официалното откриване присъстваха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, изпълнителният директор на клуба Пламен Скендерски, както и целият клубен екип.В първото занимание участие взеха и новите попълнения в състава на септемврийци. Сред тях е Вергил Янев, който се присъедини към отбора в края на 2025 година. Младият футболист идва от "Марек“ (Дупница), където игра през есенния полусезон.Клубът представи и още едно ново попълнение – Мартин Гръчки от Благоевград, който се включи в тренировките от днес. Той пристига от отбора на Виктория Роспорт, участник в Първа лига на Люксембург. В кариерата си Гръчки е защитавал цветовете още на "Спартак“ (Варна), "Национал“ (София), "Пирин“ (Благоевград), а преди години е играл и за ФК "Септември" (Симитли).Кметът Апостол Апостолов поздрави футболистите и техния треньор, като им пожела здраве и успехи през новия сезон.