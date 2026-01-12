Лекоатлетът, спечелил два медала от европейски първенства за юноши до 18 години и до 20 години на 110 метра с препятствия през 2025-а година, пред ФОКУС след награждаването за "Млад спортист на България". Той зае престижното 8-о място в класацията.- Родителите ми винаги са имали за цел да тренирам нещо. Минали сме през много спортове като съм бил по-малък като футбол, баскетбол, плуване и последният спорт е лека атлетика, който тренирам вече 10 години.Не съм мислил първоначално, че този спорт (лека атлетика) е за мен. Впоследствие вече като тренерът организира турнири от малките групи за деца, получавах медали и се вдъхновявах, че мога и повече. Искрата по този спорт се запали в мен по състезанията и стигаме до днес.- Лишенията са много. Трябва да се спазват диети, тренировъчен режим, макар че моят е малко по-различен заради училището. Аз уча в Националното училище по изкуства "Добри Христов" във Варна. Тренировките са ни умерени понеже нямаме възможността да тренираме двуразово. Това само на лагер се получава.- Нашето училище не предлага този индивидуален режим понеже не се е случвало преди да има такъв спортист като мене в училището, но успяваме да съчетаем тренировките с учението и се получава добре.- Ритуали лично нямам. Не вярвам в късметлийски чорапи, тениски или гривнички. Според мен всичко е до човек и до психиката на състезателя.- Целите ми за тази година са на зимния сезон да паднем под 7.60 и на летния сезон вече да се класираме между медалите на Световното и да паднем под 13.15-13.10 сек.Бойко ВИТАНОВ