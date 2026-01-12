Григор Димитров се изкачи с 2 места в обновената световната ранглиста.
Бившият номер 3 в света от днес е под номер 45 в подреждането на ATP.
Припомняме, че българинът постигна победа и загуба на турнира от сериите "ATP 250", който се проведе през отминалата седмица в Бризбън, Австралия.
Той добави 25 точки към актива си, който вече е 1105 пункта, спечелени в 18 турнира.
Втората ракета на България в мъжкия тенис Димитър Кузманов загуби позиция и от днес е под номер 263.
Има размествания в "Топ 10". Дебют в десетката направи шампионът от надпреварата в Хонконг Александър Бублик. Представящият Казахстан тенисист вече е 10-и, измествайки от тази позиция контузения Джак Дрейпър. Италианецът Лоренцо Музети, който загуби финала от Бублик, за първи път влезе в "Топ 5". Той прогресира с 2 места до 5-ото, а канадецът Феликс Оже-Алиасим загуби 2 позиции и от днес е 7-и. Няма други промени в "Топ 10" като лидер остава Карлос Алкарас, който е следван от Яник Синер, а "Топ 3" допълва Александър Зверев.
