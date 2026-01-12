Виктория Томова започна успешно участието си в квалификациите при жените на Откритото първенство на Австралия по тенис.
Първата ни ракета спечели на старта на пресявките срещу американката Бернарда Пера след обрат - 1:6, 6:4, 6:0.
Срещата продължи 1 час и 29 минути.
Българката губеше с 1:6, 1:3, но спечели 12 от следващите 13 гейма, за да триумфира.
Това беше втори успех за Томова в директните двубои с тази съперничка.
В следващата фаза 18-ата поставена в схемата на квалификациите ще играе със световната номер 219 Виктория Хрунчакова от Словакия, която елиминира Сада Нехимана от Бурунди.
До момента Томова има две поражения от две срещи с Хрунчакова.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.