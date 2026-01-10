Грандовете на Турция Галатасарай и Фенербахче излизат един срещу друг в мегасблъсъка за Суперкупата на Турция днес.Срещата започва в 17:45 часа българско време на стадион "Ататюрк" в Истанбул."Джим Бом" елиминираха на полуфинала Трабзонспор с 4:1, а "фенерите" се справиха със Самсунспор с 2:0.В директните срещи за последно сблъскът между тях приключи при нулево равенство. Преди него Галатасарай имаше победа с 2:1. Фенербахче победи градския си съперник за последно през май 2024-а година за първенство.Операторътопределя за фаворит в днешния двубой Галатасарай. Коефициентът за техен успех е 2.37, докато този на Фенербахче - 3.00. Равенството в редовното време е оценено на 3.25.Сходни са коефициентите и при бетинг оператора. Краен успех за Галатасарай е оценен на 2.41, докато евентуален триумф на Фенербахче е със ставка 3.00. Равенството е на 3.75.