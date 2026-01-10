ЗАРЕЖДАНЕ...
Галатасарай и Фенербахче влизат в битка за Суперкупата на Турция

Срещата започва в 17:45 часа българско време на стадион "Ататюрк" в Истанбул.
"Джим Бом" елиминираха на полуфинала Трабзонспор с 4:1, а "фенерите" се справиха със Самсунспор с 2:0.
В директните срещи за последно сблъскът между тях приключи при нулево равенство. Преди него Галатасарай имаше победа с 2:1. Фенербахче победи градския си съперник за последно през май 2024-а година за първенство.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния двубой Галатасарай. Коефициентът за техен успех е 2.37, докато този на Фенербахче - 3.00. Равенството в редовното време е оценено на 3.25.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Галатасарай е оценен на 2.41, докато евентуален триумф на Фенербахче е със ставка 3.00. Равенството е на 3.75.
Кметът Димитър Бръчков: Всяко начало е свързано с големи очаквания. "Бела" е смисъл, който ще ни надживее!
08.01
Мартин Петров пред ФОКУС: Димитър Пенев беше добър човек, който не беше мразен от никого - няма червени, няма сини
05.01
