ЗАРЕЖДАНЕ...
С водосвет започна подготовката на ФК "Кюстендил"
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ФОКУС
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
На събитието присъстваха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и председателят на Общинския съвет – Кюстендил Димитър Велинов, които засвидетелстваха подкрепата си към клуба и отбора.
Кметът отправи своите благопожелания към футболистите и ръководството на ФК "Кюстендил“. "Пожелавам на ФК "Кюстендил“ успешен полусезон, а на момчетата – най-вече здраве и Господ да ги пази от контузии. Вярвам, че с този млад, но трупащ опит състав, изграден основно от наши момчета, кюстендилци ще постигнат добри резултати и ще заемат достойно място в класирането. Смятам, че ФК "Кюстендил“ може да бъде добрият пример в Югозападната Трета лига за това как се гради отбор с местни състезатели и футболисти от школата. Това е модел, който мотивира децата да се развиват и да мечтаят за мъжкия футбол“, каза инж. Атанасов.
ФК "Кюстендил“ започва подготовката си с амбиции за силно представяне през пролетния полусезон, развитие на местните таланти и утвърждаване на клуба като устойчив и работещ модел в българския футбол.
Още от категорията
/
Кметът Димитър Бръчков: Всяко начало е свързано с големи очаквания. "Бела" е смисъл, който ще ни надживее!
08.01
Мартин Петров пред ФОКУС: Димитър Пенев беше добър човек, който не беше мразен от никого - няма червени, няма сини
05.01
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.