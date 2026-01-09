Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
С водосвет за здраве ФК "Кюстендил“ даде официален старт на подготовката си за пролетния полусезон в Югозападната Трета лига, предаде ФОКУС. Ритуалът беше отслужен с пожелания за успех, спортсменство и предпазване от контузии през предстоящите мачове.

На събитието присъстваха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов и председателят на Общинския съвет – Кюстендил Димитър Велинов, които засвидетелстваха подкрепата си към клуба и отбора.

Кметът отправи своите благопожелания към футболистите и ръководството на ФК "Кюстендил“. "Пожелавам на ФК "Кюстендил“ успешен полусезон, а на момчетата – най-вече здраве и Господ да ги пази от контузии. Вярвам, че с този млад, но трупащ опит състав, изграден основно от наши момчета, кюстендилци ще постигнат добри резултати и ще заемат достойно място в класирането. Смятам, че ФК "Кюстендил“ може да бъде добрият пример в Югозападната Трета лига за това как се гради отбор с местни състезатели и футболисти от школата. Това е модел, който мотивира децата да се развиват и да мечтаят за мъжкия футбол“, каза инж. Атанасов.

ФК "Кюстендил“ започва подготовката си с амбиции за силно представяне през пролетния полусезон, развитие на местните таланти и утвърждаване на клуба като устойчив и работещ модел в българския футбол.