Палачът на Григор Димитров си намери майстора
Квалификантът, който стигна до тази фаза след 4 поредни двусетови победи, включително над бившия играч от "Топ 10" Денис Шаповалов и над двукратния първенец и рекордьор по победи в надпреварата Григор Димитров, загуби с 3:6, 3:6 от американеца от японски произход Брендън Накашима.
Срещата продължи 1 час и 24 минути.
Накашима не допусна пробив, а на свой ред спечели подаването на опонента си цели 3 пъти.
Американецът направи едва 13 непредизвикани грешки срещу 18 за белгиеца.
В битка за място на големия финал Накашима ще играе с друг американец - Александър Ковачевич, който победи Джовани Мпетши Перикар от Франция с 2:1 сета.
