Кметът Димитър Бръчков: Всяко начало е свързано с големи очаквания. "Бела" е смисъл, който ще ни надживее!
С тези думи се обърна към ръководство, треньорски щаб и футболисти на ОФК "Беласица“ кметът Димитър Бръчков.
С водосвет днес беше даден старт на подготовката за пролетния полусезон. С нови попълнения в състава и нови футболисти на проби БЕЛА започна зимната си подготовка.
Кметът открои подкрепата, която отборът е имал от страна на петричани, и допълни, че затова очакванията са големи, отговорността – също.
"Нашата цел не е за оставане и оцеляване, а за едно по-престижно място в Б група. Всички сме длъжни да консолидираме усилия в една единствена посока“, добави кметът Димитър Бръчков.
Той изрази оптимизъм, предвид усилията на треньора Живко Желев и на управителя на клуба Иван Златински, за да разполага БЕЛА с оптимален състав за участие в първенството.
Водосветът беше отслужен от архиерейския наместник на Петричка духовна околия иконом Павел Милушев.
Присъстваха народният представител инж. Костадин Стойков, председателят на Общински съвет инж. Светла Данаилова, зам.-кметът Борислав Коларов и общинският съветник Пламен Делев.
Подкрепа дойде отново и от верните фенове на отбора, които посрещнаха футболистите с аплодисменти.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
