В Дупница издигат паметник на легенда на "Марек"
Председател на комитета е известният български фармацевт и почетен гражданин на Дупница проф. Рахамин Шекереджийски. В състава му влизат акад. Богдан Петрунов, проф. Николай Ламбов, проф. Дарин Иванов, Стела Шекерджийска, Калоян Паргов, Иван Близнаков, Йонко Гергов, Първан Дангов и Бойко Христов. За дарения е открита банкова сметка на Клуба на привържениците на футбола "Марек“ – Дупница.
Вече е избран и идейният проект за паметника. Паметният знак ще бъде с обща височина от 2 метра заедно с постамента и ще бъде изработен от столичния скулптор Александър Давидов. Предстои внасяне на заявление в Община Дупница за стартиране на законовата процедура и вземане на решение от страна на Общинския съвет.
Кметът Димитър Бръчков: Всяко начало е свързано с големи очаквания. "Бела" е смисъл, който ще ни надживее!
16:07
