Григор Димитров загуби на осминафиналите на турнира от сериите "АТП 250", който се провежда в Бризбън, Австралия.
Двукратният първенец в надпреварата падна с 6:7, 3:6 от преминалия през квалификациите белгиец Рафаел Колиньон.
Това бе първи дуел между двамата.
Белгиецът започна от квалификациите в Бризбън, надделявайки с по 2:0 сета над Александър Шевченко от Казахстан и Итън Куин от САЩ. На старта на основната схема той се справи и с бившия играч от "Топ 10" Денис Шаповалов с разгромното 6:4, 6:2, а сега се разправи и бившия номер 3 в света за 1 час и 49 минути.
С класирането си за четвъртфинал втората ракета на Белгия на сингъл при мъжете със сигурност ще подобри върховото си постижение в световната ранглиста като се очаква от понеделник е сред най-добрите 72-а в света.
Рафаел Колиньон ще играе за място на полуфинал с американеца Брендън Накашима, който днес надигра французина Куентин Алис с 2:0 сета.
