Арсенал посреща Ливърпул в големия сблъсък на кръга във Висшата лига
Двубоят ще е на стадион "Емирейтс" в Лондон от 22 ч. българско време.
Арсенал е лидерът в класирането към момента с 48 точки, с 5 повече от Манчестър Сити и Астън Вила които имат равен брой - 43.
"Топчиите" имат само две загуби до момента през сезона - от Астън Вила и именно от Ливърпул.
Ливърпул е 4-и с 34 точки, като успя да се възстанови от дълбоката криза, в която бе изпаднал тимът с поредица мачове без победа във всички турнири. Последните два мача на "мърсисайдци" обаче отново завършиха без победа - равенства срещу Лийдс и Фулъм.
Последният пряк двубой между Арсенал и Ливърпул завърши 1:0 в полза на Ливърпул на "Анфийлд" в края на август 2025.
Мартин Петров пред ФОКУС: Димитър Пенев беше добър човек, който не беше мразен от никого - няма червени, няма сини
05.01
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
