Григор Димитров излиза днес от 10:30 часа българско време срещу втората ракета на Белгия Рафаел Колиньон в двубой от осминафиналите на турнира от сериите "АТП 250", който се провежда в Бризбън, Австралия.
Това ще е първи дуел между двамата.
Димитров е двукратен победител в надпреварата. В първи кръг този сезон нашенецът разби бившия член на "Топ 10" Пабло Кареньо-Буста от Испания. Рафаел Колиньон прави страхотен старт на сезона. Световният номер 84, който през миналата кампания дебютира в "Топ 100", вече е с 3 успеха и без загубен сет през сезон 2026. Белгиецът започна от квалификациите в Бризбън, надделявайки с по 2:0 сета над Александър Шевченко от Казахстан и Итън Куин от САЩ. На старта на основната схема той се справи и с бившия играч от "Топ 10" Денис Шаповалов с разгромното 6:4, 6:2.
Победителят от този сблъсък ще играе в следващата фаза с американеца Брендън Накашима, който днес надигра французина Куентин Алис с 2:0 сета.
Българинът е фаворит на букмейкърите. Операторът Palmsbet дава коефициент от 1.47 за успех на Димитров и 2.54 за поредна победа за белгиеца в турнира.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Победа на Григор е оценена на 1.50, докато евентуален триумф на Колиньон е със ставка 2.52.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.