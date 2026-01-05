Христо Стоичков беше един от първите, които пристигнаха на поклонението пред треньор номер 1 на България за XX-и век Димитър Пенев.
Припомняме, че през изминалата събота Стратега почина на 80-годишна възраст.
"Димитър Пенев беше винаги усмихнат и винаги загрижен за нас. Имах щастието да работя много години с него. Научи ме на много неща. До последния ден той беше усмихнат и помагаше на всеки. Само може да си спомняме за него с най-хубавото. Това е животът.
Той направи много футболисти. Искаше да бъдем с неговия характер и да взимаме най-доброто от него. Винаги трябва да обичаш и помагаш, когато си треньор. Това му беше най-голямото му качество. Да помага, да бъде рамо до рамо и да казва това, което мисли. Той още преди мача знаеше какво ще се случи.
Имам много спомени. Никога не ни остави. Винаги се е трудил за нас. Много неща могат да се кажат за него. Днес е труден ден", заяви Христо Стоичков.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.