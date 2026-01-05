Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Една от легендите на българския футбол Йордан Лечков също бе част от поклонението пред треньор номер 1 на XX-и век Димитър Пенев, който почина през изминалата събота на 80-годишна възраст.

"Само с добри спомени съм. Изключително добър човек.

Наистина в професионален план е дал толкова много път на доста хора, които покориха световните и европейски терени. Изключително добър човек.

Нищо не е казал за никого. Трудно се работи с такива характери, като нас. Всеки дърпа към себе си. Това е едно от неговите достойнства. Съумя да обедини индивидуалностите в един добър отбор и мисля, че се получиха добре нещата", заяви Лечков пред медиите, след което пожела здраве от сърце на тримата ни легенди, които се борят с коварна болест - Любослав Пенев, Петър Хубчев и Борислав Михайлов.