Легендата на българския футбол Емил Костадинов присъства на поклонението пред треньор номер 1 на XX-и век Димитър Пенев, койпо почина през изминалата събота на 80-годишна възраст.

"Той беше голям човек, голяма личност и голям треньор", започна екзекуторът на петлите. 

"Хиляди са спомените с него. Той ми е дал път като много млад футболист, светла му памет. Съвсем нормално е новият стадион да носи неговото име, но това мисля, че феновете трябва да го решат", сподели легендата от Мондиал 94'.