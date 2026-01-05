Легендата на българския футболприсъства на поклонението пред треньор номер 1 на XX-и век"Той беше голям човек, голяма личност и голям треньор", започна екзекуторът на петлите."Хиляди са спомените с него. Той ми е дал път като много млад футболист, светла му памет. Съвсем нормално е новият стадион да носи неговото име, но това мисля, че феновете трябва да го решат", сподели легендата от Мондиал 94'.