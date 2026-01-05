Емил Костадинов присъства на поклонението пред треньор номер 1 на XX-и век Димитър Пенев, койпо почина през изминалата събота на 80-годишна възраст.
"Той беше голям човек, голяма личност и голям треньор", започна екзекуторът на петлите.
"Хиляди са спомените с него. Той ми е дал път като много млад футболист, светла му памет. Съвсем нормално е новият стадион да носи неговото име, но това мисля, че феновете трябва да го решат", сподели легендата от Мондиал 94'.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.