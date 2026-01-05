Петър Стоянов, президент на Република България в периода 1997-а - 2002-а година, присъства на поклонението пред починалия в събота треньор номер 1 на XX-и век Димитър Пенев, което се проведе на Националния стадион "Васил Левски".
Народният представител в 37-ото и 40-о народно събрание на Република България даде мнението си за Стратега пред ФОКУС.
"Той беше голям състезател. Като треньор по футбол постигна най-големите успехи в България изобщо, но това, което малко хора се сещат и с което той, според мен, ще остане - той беше много обичан човек.
Аз мисля, че той беше един от най-обичаните хора в България заради характера, заради излъчването, заради позитивизма, заради смиреността. С това ще го запомня.
Аз го познавам повече от 35-40 години. Като адвокат помагах на Българския футболен съюз. Той беше току-що приключил състезателната си дейност. Бог да го прости! Замина си голям човек!", коментира Стоянов пред нашата медия.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.