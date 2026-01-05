Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Един добър човек, който не беше мразен от никого, няма червени, няма от сини. Винаги като говоря за него, дори в този тежък момент, съм с усмивка на лице. Ще го запомним винаги усмихнат, не мислеше на никой злото. Това каза пред ФОКУС Мартин Петров, който бе дошъл на Националния стадион "Васил Левски“, за да се сбогува с легендата на българския футбол Димитър Пенев.

"Българският спорт загуби една велика личност. Имам само хубави спомени с него, готини той е усмихнат човек. Това е Димитър Пенев", каза още той.

Мартин Петров поднесе съболезнования към близките на Пенев.