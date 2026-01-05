Димитър Пенев, предаде репортер на ФОКУС. Бившият футболист и наставник напусна този свят на 3 януари на 80-годишна възраст.
Поклонението се провежда на националния стадион "Васил Левски".
На място присъстват Христо Стоичков, Димитър Бербатов, Маритн Петров и други.
Заедно с тях са и двамата президенти на България - Петър Стоянов и Георги Първанов. Присъстваше и кметът на София Васил Терзиев.
