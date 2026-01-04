Ясен Петров официално е новият треньор на Добруджа.
В треньорската си кариера специалистът е водил националния отбор на България, както и едни от водещите клубове в страната - Левски, Локомотив (София), Ботев (Пловдив), Черно море и Локомотив (Пловдив).
Има и сериозен международен опит, натрупан по време на работата му в Китай.
В щаба на Петров в Добруджа влизат и помощник треньорите Георги Илиев и Ивелин Петков.
"Пожелаваме успех на новия треньорски екип начело с Ясен Петров!“, написаха от ръководството на Добруджа в официалния профил на клуба в една от социалните мрежи.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.